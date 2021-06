Kit polystyrène filtration hors-bord

Manuel de construction d'un kit piscine polystyrène

Cette piscine en kit blocs à bancher en polystyrène s'accompagne d'une filtration hors-bord qui évite toute tuyauterie et peut même être démontée et rangée en hiver.C'est une solution élégante et hyper-pratique d'accès, qui garantit une excellente filtration de l'eau du bassin. Le principe est le même que le mur filtrant, mais l'investissement est moins élevé.Vous venez d?acquérir un kit piscine dont la mise en ?uvre est très facile et agréable. Lorsque les blocs seront remplis de béton, vous obtiendrez une structure en béton armé de 15cm d?épaisseur, supportant aisément les secousses sismiques. Prenez votre temps. Suivez bien les explications de ce manuel. Si malgré les explications vous doutez, n?hésitez pas à demander un contrat de suivi de travaux à votre pisciniste.