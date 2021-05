Le Marché de l'immobilierA Paris, 8% des biens sont acquis par des étrangers pour arriver à 25% dans les quartiers prestigieux. Saint-Germain par les Américains, de Vendôme jusqu?à Palais-Royal par les Britanniques, Le Marais par les Italiens. N?oublions pas les nouveaux riches, Chinois et Indiens qui commencent à s?intéresser à notre pays. Ces quartiers prestigieux seront toujours en hausse dans les années à venir mais deviendront de plus en plus inaccessibles aux français à cause de la stagnation des salaires.Le littoral méditerranéen français est envahi par des investisseurs étrangers ; les Italiens veulent des propriétés aux pieds des plages, les Russes, les Français les plus fortunés se ruent vers les grandes villas du bord de mer, quant aux anglophones, ils achètent dans l?arrière pays :en 2021 il y a une véritable compétition dans la vente appartement neuf pyrénées orientales . La flambée des prix, depuis quelques années obligent les Français moyens à s?exiler vers des lieux où les montants des habitations sont plus abordables.Les Français sont de plus en plus obligés de sortir des grandes villes pour pouvoir acheter un bien immobilier. Inquiets, ils deviennent méfiants et exigeants sur les qualités des offres du marché. Même si l?augmentation des prix semble ralentir et que les biens immobiliers soient plus longtemps en vente, le Français hésite de plus en plus. Il se demande si c?est la bonne période pour acheter et commence à réaliser que de contracter un crédit sur de si longues périodes est un risque trop grand à tenter.Est-ce que la hausse des prix, depuis quelques années, enrichit les riches et les intermédiaires qui achètent sans aucune difficulté et appauvrit le Français moyen dont le rêve est d?être propriétaire ?Pensez-vous que les prix des ventes vont amorcer une descente dans les prochains mois et que la banque de France pourrait revoir les taux d?intérêt à la hausse ?Sources : Notaire de France, La Creuse, Observatoire de l?endettement